Pamela Perricciolo in passato, secondo quanto dichiarato da Eliana Michelazzo, ha più volte minacciato di suicidarsi e Riccardo Signoretti ieri sera a Live Non è la d’Urso ha mostrato alla conduttrice una prova.

Barbara, dopo aver visto la foto, ha preferito non parlarne e neanche mostrarla.

“E’ stata creata una storia diabolica, qua ho una foto choc – ha detto Riccardo Signoretti – in questo gioco psicologico e sudditanza è vero o no, Eliana, che ogni volta che cercavi di staccarti da Pamela Perricciolo ti arrivavano video e foto come quella che ha Barbara in mano, cioè ‘se mi lasci mi ammazzo’ praticamente tu hai vissuto ricattata, no? Beh questa è una foto che la Perricciolo ha mandato ad Eliana”.

La d’Urso, come detto, ha preferito non mostrare né commentare l’oggetto della foto ma c’ha pensato oggi Guendalina Tavassi a svelarne il contenuto.

Nello scatto incriminato (che Pamela Perricciolo avrebbe mandato ad Eliana Michelazzo) si vedrebbe Donna Pamela che si tiene puntata al collo un paio di forbici minacciando di usarle qualora Eliana non fosse tornata a casa.

Già un paio di settimane fa Eliana Michelazzo aveva confessato a Barbara d’Urso: