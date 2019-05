X Factor 2019: i giudici della tredicesima edizione del talent di Sky, vinto lo scorso anno da Anastasio.

Nuova edizione di X Factor e nuovi giudici in arrivo. Terminata l’avventura di Fedez, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi, che hanno già annunciato il loro addio, saranno almeno tre i nuovi volti al tavolo più ambito dallo show business televisivo-musicale italiano nel 2019. E attenzione, perché anche Mara Maionchi ha fatto un passo indietro nelle scorse settimane.

Chi saranno allora i nuovi giudici del talent di Sky? Ecco quali sono le nuove indiscrezioni sui quattro nomi

X Factor 2019: i giudici

Secondo il settimanale Chi, i quattro giudici dovrebbero essere Achille Lauro, Joe Bastianich, Tommaso Paradiso e Giuliano Sangiorgi. Queste almeno erano le anticipazioni che avevano pubblicato alcune settimane fa. A quanto pare però le carte in tavola sono cambiate.

Ha provato a fare chiarezza Il Fatto Quotidiano. Secondo le loro fonti, non ci sarebbe alcun passo indietro o di lato di Mara Maionchi, che dovrebbe essere confermata anche nella nuova edizione. L’altro giudice ormai certo del suo posto è… Sfera Ebbasta!

Dopo aver dovuto rinunciare a The Voice per la vicinanza ai fatti di Corinaldo, Gionata sembrerebbe essere destinato al tavolo di giudice del talent di Sky. E gli altri due? Le quotazioni di Lauro e Bastianich sono al ribasso. I nuovi favoriti sarebbero Samuel Romano dei Subsonica e Francesca Michielin. Sarà questo l’effettivo quartetto finale dei giudici? Ancora qualche settimana e lo sapremo.

Francesca Michielin

Gli altri nomi per i bookmaker

Restano in piedi altre ipotesi avanzate in queste settimane dai bookmaker, che avevano visto fino a poco fa come superfavorita Asia Argento. Tra i tanti nomi che circolati c’erano anche quelli di Baby K e Carl Brave, cui sembrerebbe a questo punto essere stato preferito un nome con più esperienza come quello di Samuel. Ma la gara è ancora aperta.

Di seguito un estratto di una passata edizione di X Factor con Simona Ventura e Mika al tavolo dei giudici:

