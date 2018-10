Una statua di bronzo con le fattezze di Chris Cornell è stata svelata nei pressi del MoPOP di Seattle.

A poco più di un anno dalla scomparsa per suicidio, Seattle non smette di commemorare uno dei suoi figli più talentuosi: Chris Cornell. Davanti al Museo della Cultura Pop (MoPOP) della metropoli di Washington è stata svelata pochi giorni fa una statua in bronzo a grandezza naturale del celebre cantante dei Soundgarden.

Chris Cornell, l’omaggio di Seattle e della moglie Vicky

La statua, voluta e finanziata dalla moglie Vicky Karayiannis, raffigura Cornell a grandezza naturale, con in braccio una chitarra elettrica e un plettro nella mano destra. A realizzarla è stato l’artista Nick Marra, famoso per le sue sculture in bronzo (come in questo caso) e silicone.

Alla cerimonia di inaugurazione, che si è tenuta il 7 ottobre, hanno partecipato i figli del defunto cantante oltre ai membri dei Soundgarden Kim Thayil, Ben Shepherd e Matt Cameron. Un momento di grande commozione per tutti e un ulteriore omaggio a una delle figure più importanti della storia del rock negli ultimi trent’anni.

Moglie e figli presenti all’inaugurazione della statua

Come già accennato, a finanziare la statua dedicata a Chris è stata Vicky, moglie del compianto cantante per tredici anni. I due si erano conosciuti a Parigi, e il loro amore era stato fin da subito talmente appassionato da portare al matrimonio in pochi mesi. Due i figli nati dalla coppia: la tredicenne Toni e il dodicenne Christopher Nicholas, a loro volta presenti alla cerimonia di inaugurazione, insieme alla terza figlia Lilian Jean Cornell, nata dalla precedente unione con Susan Silver.

La già diciottenne Lily è finora l’unica ad aver seguito, almeno in parte, le orme del padre, occupandosi a sua volta di musica.

Sul proprio profilo Instagram, Lily ha dedicato un post alla cerimonia di inaugurazione, pubblicando una foto che la ritrae insieme alla scultura, ai membri dei Soundgarden e ai fratellastri.

Fonte foto: https://www.facebook.com/chriscornell/