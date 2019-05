Ieri pomeriggio il comunicato stampa diramato da Mediaset in merito alla telefonata fatta da Mark Caltagirone a Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso è stato chiaro:

E fortunatamente l’annuncio NON ha deluso le aspettative, dato che l’audio incriminato è stato portato da un perito fonico che lo ha analizzato (lo stesso perito che la scorsa settimana ha scoperto che l’avvocato che aveva chiamato la redazione di FanPage altri non era che Pamela Perricciolo sotto mentite spoglie).

“Il risultato è stato negativo, non abbiamo riscontrato alterazioni vocali dovuti a software o app che abbiano potuto alterare la voce del parlante. Da tutte le analisi sono risultati valori compatibili con una voce maschile. La voce elettronica che dice ‘per farlo dovresti sbloccare il telefono’ è un comando vocale dello smartphone. Comunque dall’audio abbiamo percepito una voce femminile in prossimità di Mark Caltagirone. La persona al telefono ha comunque cercato di modificare la sua voce, non tramite software, ma nella sua modalità di parlare. Sembra che abbia messo fra sé ed il telefono qualcosa, come un fazzoletto o semplicemente alternava la posizione del dispositivo rispetto alla bocca. Questa persona non parla come lo abbiamo sentito, ha alterato la voce”.