Qualche giorno fa Zoe Cristofoli ha annunciato in diretta a Mattino 5 la fine della sua storia con Fabrizio Corona. La ragazza ha parlato di messaggi di un’altra donna trovati sul cellulare dell’ex re dei paparazzi.

“Confermo, non stiamo più insieme. Sono andata via dal suo appartamento. Non ha avuto il coraggio di reggere una relazione seria con un persona perbene come me. Ho anche trovato dei messaggi sul suo cellulare. Non so chi sia l’altra donna e nemmeno lo voglio sapere, non mi interessa. I messaggi sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Mi sono bastate quelle due righe e la situazione che c’era tra di noi e così ho deciso subito di andarmene, ho fatto le valigie e sono andata via”.

Il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 21 settembre, ha rivelato che “l’altra” è un volto noto del mondo dello spettacolo e si tratta della modella Patrizia Bonetti, ex gieffina ed ex di Gianluca Vacchi e Stefano Ricucci.

Smentito quindi lo scoop di Riccardo Signoretti, che parlava di un ritorno di fiamma tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez.

Qualcosa mi dice che adesso Zoe potrebbe essere presa in considerazione per qualche reality, così da far arrivare in tv questo triangolo con annesse catfight tra le due signorine…