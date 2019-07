Maria De Filippi sembrerebbe avere un debole per una nota conduttrice Mediaset tanto da averle chiesto di condurre sia Amici Vip sia la nuova edizione di Temptation Island Vip (non sappiamo quale fosse la prima opzione), eppure però entrambe le volte le avrebbe risposto un sonoro ‘no, grazie’. Sto parlando di Silvia Toffanin, volto decennale di Verissimo.

Come scritto dal settimanale Oggi, Silvia Toffanin avrebbe rifiutato entrambe le conduzioni non per una questione di ‘snobbismo’, ma più che altro per una questione di ‘perfezionismo’: la moglie di Pier Silvio Berlusconi vuole fare solo cose che sa che le riescono bene e non ama sperimentare, motivo per cui anche durante la prossima stagione televisiva resterà solo nel suo programma del sabato pomeriggio.

Al posto di Silvia Toffanin, Maria De Filippi avrebbe individuato altre due conduttrici a cui affidare i suoi programmi: Michelle Hunziker per quanto riguarda Amici Vip, mentre Alessia Marcuzzi per la seconda stagione di Temptation Island Vip.

Una notizia simile era già stata riportata da Il Fatto Quotidiano il mese scorso, parlando addirittura di tre programmi rifiutati da parte di Miss Toffanin:

“Stando alle nostre fonti, alla signora del sabato pomeriggio sarebbero stati proposti ben tre prime time in onda prossimamente su Canale 5. Offerte prestigiose da importanti produzioni televisive, oltre che da Mediaset, che hanno però ottenuto una risposta che suona più o meno così: “Grazie, è una proposta bellissima ma io voglio concentrarmi su Verissimo.” Proposte rifiutate, almeno per quest’anno, ma arrivate forse nel momento più alto della sua carriera.”

Se due programmi sono quelli di Maria De Filippi, chissà qual è il terzo che ha rifiutato. Forse gli EuroGames di Ilary Blasi?