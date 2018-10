DORMITE. Fatelo bene, fatelo spesso. O vi ritroverete stanchi, assonnati, sfasati e smemorati. Che il sonno faccia bene alla salute è un mantra che gli specialisti ripetono da anni, e non solo a quella del corpo ma anche a quella della mente. Una sana igiene del sonno è essenziale infatti per il consolidamento della memoria, ma quali siano i meccanismi per cui le nuove informazioni vengano immagazzinate nella scatola dei ricordi durante la notte o i pisolini non è del tutto chiaro. A dipanare in parte il mistero è uno studio pubblicato oggi su Cell Reports, secondo cui il nostro cervello usa gli stessi meccanismi per la consolidazione delle memorie: che sia sveglio o addormentato il linguaggio è lo stesso.



•Tracce di memoria

L’idea alla base dello studio, spiegano gli autori in apertura del paper, è che il sonno contribuisca alla creazione di memorie riattivando in qualche modo informazioni incamerate prima. Ma come avviene questa riattivazione? Un’ipotesi, raccontano gli esperti, è che nel sonno si attivino gli stessi meccanismi neuronali che si osservano durante le fasi di veglia mentre si studia qualcosa, tentando di trasformare un’informazione neoacquisita in una nuova memoria. Così il team guidato da Thomas Schreiner della University of Birmingham’s School of Psychology ha osservato e registrato cosa accadeva in alcuni volontari mentre apprendevano una nuova parola e mentre la ricordavano, registrando l’attività elettrica del cervello con un elettroncefalogramma.



•Come da svegli

Successivamente i ricercatori hanno osservato invece cosa accadeva al cervello durante il sonno e mentre venivano riattivate le tracce mnemoniche acquisite poco prima. Nel caso in questione la riattivazione consisteva nel far ascoltare i vocaboli nuovi mentre i volontari dormivano (un esempio del cosiddetto Targeted memory reactivation, un meccanismo utilizzato per potenziare la memoria utilizzando degli stimoli esterni come una sorta di indizi). Durante il test i ricercatori registravano l’attività elettrica del cervello. Confrontando tutti i dati, gli scienziati hanno osservato che le attività del cervello al lavoro per costruire delle memorie sono molto simili nella fase di veglia o di sonno: gli stessi segnali che si osservavano da svegli riapparivano anche durante il sonno. In particolare a orchestrare la riattivazione della memoria sono le onde cerebrali theta, raccontano i ricercatori: “In entrambi gli stati – scrivono in proposito – la funzione delle onde theta potrebbe essere quella di coordinare la riattivazione delle memorie, rappresentando pertanto una caratteristica indipendente di questo processo”.



•Sonno e veglia, così diversi, così uguali

“Sebbene il sonno e la veglia sembrino avere così poco in comune, questo studio mostra come l’attività cerebrale in ciascuno di questi stati potrebbe essere più simile di quanto creduto finora – ha commentato Schreiner – L’attività neurale che abbiamo registrato fornisce un’ulteriore prova dell’importanza del sonno per la memoria e da ultimo per il nostro benessere”. Capire come il cervello costruisca i propri ricordi, infatti, può avere anche ripercussioni importanti sulla salute, permettendo magari lo sviluppo di nuove strategie da mettere in campo in caso di disturbi che colpiscono la memoria, come l’Alzheimer.

