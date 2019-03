Frankie hi-nrg, Francesco di Gesù, che sul suo profilo twitter posta le immagini di alcuni dei segni lasciati nella notte da sconosciuti che hanno

A Cremona oltre ad aver imbrattato il Duomo con simboli nazisti, nel raid di ieri notte hanno anche scritto DUCS.

Con la cs. pic.twitter.com/WN6viAzpPW — Francesco Di Gesù (@frankiehinrgmc) 3 marzo 2019

“I vandali a Cremona hanno proprio scritto DUCS, con cs, due volte. Le certezze vanno ribadite”. E’ ironia amara quella del rappermesso a segno un raid vandalico a sfondo nazista nel cuore di Cremona.

L’assalto non ha risparmiato i muri della Cattedrale con simboli e scritte nazisti e fascisti comparsi sulla facciata del Duomo, in piazza del Comune, in Galleria del Corso e in corso Campi. Sul caso indaga la Digos di Cremona e la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti.