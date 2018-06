Suzuki addio, Iannone all'Aprilia

Andrea Iannone (Afp)

Andrea Iannone sarà̀ in sella alla Aprilia RS-GP nelle stagioni MotoGP 2019 e 2020. Il pilota abruzzese, classe 1989, affiancherà il confermato Aleix Espargaró. In MotoGP dal 2013, dopo essersi messo in mostra in 125 e Moto2 raccogliendo un totale di 12 vittorie e 12 piazzamenti a podio, Iannone vanta in top class un palmares di una vittoria, 8 podi e 2 pole position.

“Con Iannone -dice Romano Albesiano, Aprilia racing manager- arriva un pilota pieno di talento e veloce che anche in questa stagione sta dimostrando il suo valore. Il suo arrivo, è il segno del crescente impegno del Gruppo Piaggio e di Aprilia nel programma MotoGP, nel quale la nostra moto ha già̀ dimostrato di poter contare su basi tecniche valide. Ora dobbiamo restare concentrati sulla stagione 2018, a partire dal prossimo GP di Barcellona”.

“Quello tra Iannone e Aprilia sarà̀ un gran bel connubio, uno dei più̀ interessanti della MotoGP e potrà̀ portare grandi risultati -assicura Fausto Gresini, team manager Aprila-. Andrea è̀ un pilota forte, veloce, concreto. Credo che possa dare un grande supporto al team e contribuire allo sviluppo della moto. E poi, inutile negarlo, un pilota italiano su una moto tricolore fa sempre un gran piacere. Benvenuto Andrea, facci divertire!”.

Al termine di questa stagione dunque le strade di Andrea Iannone e la Suzuki si divideranno dopo due anni. “La collaborazione con Andrea Iannone – ha annunciato la casa giapponese – terminerà al termine della stagione 2018. Gli siamo grati per il contributo dato allo sviluppo della moto e per i risultati ottenuti insieme, confermando un appoggio incondizionato fino al termine della stagione, sperando in risultati ancora migliori nelle restanti gare. Nell’augurare al pilota il futuro più luminoso possibile la Suzuki sta lavorando alla definizione dello schieramento per la stagione 2018/19 a cominciare dal pilota che affiancherà Alex Rins”.