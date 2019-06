Violeta Mangrinan è una Sara Affi Fella qualsiasi o si è davvero innamorata di Fabio Colloricchio tanto da copulare con lui in diretta televisiva dopo aver lasciato (sempre in diretta) il suo fidanzato Julen conosciuto a Uomini e Donne in salsa iberica?

Il dubbio è venuto al nostro Fabio dopo che Dakota, acerrima nemica di Violeta, ha rivelato ai naufraghi di esser sempre stata a conoscenza che la Mangrinan avrebbe lasciato in diretta a Supervivientes il suo fidanzato e di aver pianificato anche una storiella d’amore honduregna per far breccia nel cuore degli spagnoli. Il naufrago che secondo Dakota la Mangrinan aveva puntato per realizzare questa relazione televisiva sarebbe dovuto essere Albert Alvarez, suo collega di trono a Uomini e Donne.

Quando tutto questo ambaradan degno di una puntata della soap Pratiful è venuto alla luce, Fabio ha duramente attaccato Violeta accusandola di averlo usato per i suoi scopi. Teoria però smentita sia dalla Mangrinan che da Albert Alvarez, che si è dichiarato estraneo ai fatti.

Ad oggi Fabio e Violeta sembrerebbero aver chiarito anche se il primo è finito in nomination.