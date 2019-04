L’Isola dei Famosi non è un reality morto e l’attuale edizione di Supervivientes in Spagna ne è la dimostrazione, dato che la puntata di debutto di ieri è stata la più vista di sempre (il reality va in onda dal 2000, anni prima il debutto italiano su Rai Due) con il 36,5% di share.

Numeri monster e superiori a quelli di tutti gli altri anni (nel 2018 la prima puntata ha fatto il 26%) ed il merito non è certo del nostro Fabio Colloricchio (che a sua discolpa sta già flirtando con un’altra tronista iberica, Violeta) ma della star spagnola Isabel Pantoja.

La Pantoja è una delle cantanti più famose in Spagna (ha vinto 40 dischi di platino) e qualche anno fa è finita pure in carcere con l’accusa di riciclaggio di denaro. Il suo salto dall’elicottero è stato il punto più visto della trasmissione con il 46,7% di share.

Non solo: nel cast è presente anche Omar Montes, ex fidanzato di sua figlia (con cui non è in buoni rapporti) e la giornalista Chelo Garcia Cortes (con cui ha litigato oltre un decennio fa).

Insomma, tutto sembrerebbe ruotare proprio attorno a lei.

El histórico salto de Isabel Pantoja que España quería ver. #SVGala1 pic.twitter.com/0tth3ZCrC5 — Paloma Rodríguez Flores (@PalomaR37634264) 26 aprile 2019

Piccola curiosità: gli anni passati hanno partecipato ai figli di, Kiko e Isa.Ovviamente quest’anno, oltre che al trash teniamo gli occhi puntati anche su Fabio Colloricchio e Albert Alvarez, due tronisti di Uomini e Donne pronti a contendersi il ruolo di MANZO della stagione.