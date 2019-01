Assalto all’alba a un Tir che trasportava tabacchi: superstrada chius

Un commando armato con pistole ha assaltato un camion che trasportava tabacchi in Puglia: i malviventi, che hanno agito alle 6,30 sulla superstrada Bari-Brindisi, sono fuggiti con circa sette tonnellate di sigarette. Il conducente del mezzo che trasportava i tabacchi è rimasto leggermente ferito a un braccio dalle schegge del vetro del finestrino infranto dai rapinatori con una mazza. La circolazione in direzione sud è stata momentaneamente bloccata.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il commando di persone non identificate, all’altezza dello svincolo per Torre Canne ha lanciato in strada chiodi a tre punte e ha messo di traverso un camion sulla carreggiata per bloccare il transito del mezzo che trasportava sigarette.

I banditi erano a bordo di due autovetture di grossa cilindrata e di un autocarro. Il conducente ferito è stato trasportato all’ospedale di Ostuni per le medicazioni