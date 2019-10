Poco ci è mancato che la settantacinquesima edizione del campionato maschile di volley partisse con una sorpresa. La Sir Safety Conad Perugia vince a Latina per 3-2 (29-27, 27-29, 25-22, 18-25, 16-14) dopo quasi tre ore di battaglia e dopo essere stata sotto di due punti nel tie-break decisivo. Una partita complicata per gli umbri che subiscono i 22 punti di Jean Patry e i 20 di Maarten Van Garderen. I ragazzi del neo allenatore Vital Heynen non giocano una grande partita, ma con il carattere Leon (15 punti) e compagni riescono a spuntarla e a prendere i primi due punti stagionali.

Tutto ok invece per i campioni d’Italia della Lube Civitanova che si impongono per 3-0 (26-24, 27-25, 25-20) contro Piacenza in una partita comunque più difficile di quanto dica il punteggio. Nei primi due parziali infatti gli ospiti tengono testa ai ben più quotati avversari sospinti dai 22 punti di Gabriele Nelli. Nei momenti decisivi però a fare la differenza sono i campioni e la Lube ne possiede tanti. Primi tre punti anche per l’Itas Trentino che espugna Ravenna 3-0 (28-26, 25-15, 25-21) in un match deciso di fatto dal primo set: trentacinque minuti di altissima intensità con i ragazzi di Angelo Lorenzetti che la spuntano trascinati dai 16 punti di Klemen Cebulj.

Ai padroni di casa non bastano i 17 di Thijs Ter Horst per evitare la prima sconfitta stagionale.



Esordio in scioltezza per Modena che in poco più di un’ora e venti minuti sconfigge Padova per 3-0 (25-21, 25-19, 25-15) in una partita che non ha mai avuto storia e che è stata dominata in lungo e in largo dai padroni di casa. Comincia dunque alla grande l’avventura in panchina di Andrea Giani. Top scorer di serata, neanche a dirlo, Ivan Zaytsev con 16 punti. A punteggio pieno anche la Calzedonia Verona che si impone per 3-0 contro Sora per 3-0 (25-19, 25-20, 25-17) anche grazie ai 21 punti di uno scatenato Jean Stephen Boyer Pierre. Per i laziali prestazione sottotono e inizio di campionato sicuramente da dimenticare. Infine nell’anticipo del sabato convincente successo dell’Allianz Milano che ha vinto in trasferta il derby con Monza per 3-0 (25-22, 29-27, 25-21): migliore in campo per distacco è stato Hassan Abdel-Aziz Nimir che con i suoi 21 punti ha trascinato gli ospiti. A riposo Vibo Valentia, la formazione calabrese esordirà la settimana prossima contro Padova.

SUPERLEGA – RISULTATI – 1^ GIORNATA

Cucine Lube Civitanova-Gas Sales Piacenza 3-0 (26-24, 27-25, 25-20)

Leo Shoes Modena-Kioene Padova 3-0 (25-21, 25-19, 25-15)

Calzedonia Verona-Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-0 (25-19, 25-20, 25-17)

Vero Volley Monza-Allianz Milano 0-3 (22-25, 27-29, 21-25)

Consar Ravenna-Itas Trentino 0-3 (26-28, 15-25, 21-25)

Top Volley Latina-Sir Safety Conad Perugia 2-3 (27-29, 29-27, 22-25, 25-18, 14-16)

Riposa: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

CLASSIFICA: Leo Shoes Modena, Calzedonia Verona, Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Allianz Milano 3 punti; Sir Safety Conad Perugia 2; Top Volley Latina 1; Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Vero Volley Monza, Gas Sales Piacenza, Consar Ravenna, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, Kioene Padova 0.