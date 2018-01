La striscia di nove successi consecutivi in Superlega della Diatec Trentino si interrompe proprio contro la Cucine Lube Civitanova. Il remake della Finale Scudetto 2017, andato in scena al PalaTrento e big match della quinta giornata di ritorno, ha infatti visto prevalere i campioni d’Italia in una partita che ha offerto equilibrio e spettacolo nei due set centrali della stessa. Il 3-1 (25-13, 28-26, 20-25, 25-14) esterno firmato dai cucinieri ha vissuto momenti di suspense nel secondo e terzo periodo, quando i padroni di casa sono riusciti a contenere il servizio avversario e a rispondere colpo su colpo principalmente grazie all’efficacia a rete di Kovacevic (il migliore dei suoi con 17 punti ed il 52% a rete) e agli spunti in battuta di Eder. Negli altri due periodi il dominio della Lube è stato invece nettissimo, perchè la squadra di Medei ha lavorato ottimamente in fase di break point col muro (17 vincenti), ben aiutato da un servizio molto pungente. Il rimpianto della Diatec Trentino sta però tutto nel non aver sfruttato un promettente vantaggio conquistato nel secondo set (16-12 e poi anche 21-19), lasciando spazio al ritorno dei biancorossi con gli ex di turno Sokolov (mvp del match con 21 punti, 5 muri, il 60% a rete e 1 ace) e Juantorena (17) sugli scudi. La contemporanea sconfitta di Verona a Modena non allontana comunque ulteriormente il quarto posto, sempre a due punti di distanza e con lo scontro diretto da giocare fra sette giorni.

In testa alla stagione regolare c’è sempre la Sir Safety Conad Perugia, che nell’anticipo di ieri ha violato per 3-0 (25-22, 25-18, 25-20) il parquet della Gi Group Monza. Torna al successo l’Azimut Modena, che al PalaPanini infligge un netto 3-0 (25-21, 25-20, 25-15) la Calzedonia Verona mentre la Wixo Lpr Piacenza necessita del tie-break per avere la meglio sulla Taiwan Excellence Latina, respinta con un sofferto 3-2 (18-25, 25-23, 24-26, 25-21, 15-12). Kioene Padova corsara a Sora, dove i padroni di casa della Biosì cedono per 3-1 (25-23, 30-28, 23-25, 25-21), Revivre Milano d’autorità in Romagna, dove fa fuori la Bunge Ravenna per 3-0 (25-21, 27-25, 25-20). Finisce al tie-break, infine, anche il derby del Sud, vinto dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sulla BCC Castellana Grotte per 3-2 (23-25, 23-25, 25-22, 25-21, 15-9).

5^ GIORNATA RITORNO – RISULTATI

Diatec Trentino-Cucine Lube Civitanova 1-3 (13-25, 26-28, 25-20, 14-25)

Gi Group Monza-Sir Safety Conad Perugia 0-3 (22-25, 18-25, 20-25)

Azimut Modena-Calzedonia Verona 3-0 (25-21, 25-20, 25-15)

Wixo LPR Piacenza-Taiwan Excellence Latina 3-2 (18-25, 25-23, 24-26, 25-21, 15-12)

Biosì Indexa Sora-Kioene Padova 1-3 (23-25, 28-30, 25-23, 21-25)

Bunge Ravenna-Revivre Milano 0-3 (21-25, 25-27, 20-25)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-BCC Castellana Grotte 3-2 (23-25, 23-25, 25-22, 25-21, 15-9)

CLASSIFICA: Sir Safety Conad Perugia 48 punti; Cucine Lube Civitanova 47; Azimut Modena 42; Calzedonia Verona 32; Diatec Trentino 30; Kioene Padova 29; Revivre Milano 28; Wixo LPR Piacenza 27; Bunge Ravenna 25; Taiwan Excellence Latina 19; Gi Group Monza 18; Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 12; BCC Castellana Grotte 8; Biosì Indexa Sora 7.

(Calzedonia Verona, Diatec Trentino, Taiwan Excellence Latina, BCC Castellana Grotte una gara in meno)