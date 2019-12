Cristiano Ronaldo con la Coppa Rica. E poi la foto di Florenzi che riceve un bonsai. E molto altro. A poche ore dalla vittoria della Supercoppa italiana da parte della Lazio, che ha battuto per 3-1 la Juventus, lo sfottò continua a correre sui social: da una parte la gioia con la squadra di Inzaghi festeggiata al suo arrivo a Fiumicino (VIDEO), dall’altra l’ironia tra tifosi.

Oltre alla foto del capitano giallorosso che riceve la pianta (immagine scattata dopo la sfida contro il Real Madrid in estate, con la squadra di Fonseca che ha superato ai rigori gli uomini di Zidane, ricevendo in premio il bonsai), sono moltissimi i commenti che tirano in ballo i giallorossi.

“Pare che durante la premiazione, 3 imbucati siano riusciti ad intrufolarsi e a farsi scattare la foto. Raggiunti dai giornalisti si sono giustificati dicendo che era l’unico modo per festeggiare qualcosa” si legge in un tweet accompagnato dall’immagine di tutta la Lazio – staff e giocatori – attorno alla Supercoppa con, da una parte, sulla destra, un fotomontaggio con Totti, De Rossi e Nainggolan. E ancora non mancano le immagini dello striscione ‘oh nooo’ con il quale i tifosi biancocelesti – battuti 2-0 dall’Inter – hanno gioito per uno scudetto sfuggito alla Roma nella sfida a distanza con i nerazzurri.

