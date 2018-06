– La prossima Supercoppa italiana tra Juventus e Milan non si giocherà in Italia, ma in Arabia Saudita. La notizia era nell’aria già da mesi, anche se inizialmente si parlava di riportare il trofeo a Doha, in Qatar. Adesso, però, l’accordo con il Governo di Riad è ufficiale. Un accordo che porterà nelle casse delle due sfidanti circa 3,15 milioni di euro ciascuno.

SI GIOCA A GENNAIO – L’intesa col ministro dello sport del paese arabo, Turki Alalsjikh, ha valenza triennale e porterà nelle casse della Lega di serie a circa una ventina di milioni di euro da qui al 2021. Inevitabile quindi anche il cambio data che da agosto passerà a gennaio, probabilmente il 19. Riad ha vinto la concorrenza di altre quattro destinazioni. C’era Roma, ovviamente, ma anche il Canada con Toronto, la Cina e il Qatar con Doha. Non sarà, quindi, la supercoppa ad aprire la stagione del calcio italiano col trofeo che torna a disputarsi di inverno, come due anni fa a Doha, quando proprio il Milan si impose ai rigori sulla Juventus.

DECIMA VOLA ALL’ESTERO – Quella araba sarà la decima edizione all’estero. L’ultima volta, come detto, si è giocato a Doha col trionfo rossonero sui bianconeri, nel dicembre 2014 toccò al Napoli alzare il trofeo in faccia alla vecchia signora sempre a Doha. La prima edizione a disputarsi all’estero fu nel 1993 quando a Washington il Milan vinse contro il Torino. Nel 2002 la Juventus si impose sul Parma in Libia, mentre l’anno successivo si tornò negli Stati Uniti e i bianconeri batterono il Milan. Accordo cinese, invece, nel triennio 2009-2012. A Pechino trionfarono nell’ordine Lazio, Milan e Juventus. Nel 2015, a Shanghai, l’ultima apparizione in Cina con la Juve vincente sulla Lazio.