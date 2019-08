Alcacer e Sancho mettono al tappeto il Bayern

– La stagione del calcio che conta si apre con una mezza sorpresa. Al ‘Westfalenstadion’ ad alzare la Supercoppa di Germania è infatti il Borussia Dortmund, che s’impone per 2-0 sui campioni di Bundesliga del Bayern Monaco aggiudicandosi il trofeo per la sesta volta nella sua storia. Paco Alcacer (48′) e Jadon Sancho (69′, in contropiede dopo una fuga solitaria) decidono il ‘Der Klassiker’, che per l’ennesima volta vede di fronte i consueti avversari dell’ultimo decennio, interrompendo la serie dei bavaresi che si erano aggiudicati gli ultimi tre trofei.

L’undici di Favre si rende subito pericoloso con Marco Reus, ma il suo tiro è centrale e il portiere del Bayern si salva in corner. Al quarto d’ora è Paco Alcacer a spedire il pallone fuori di un nulla sulla destra. Cinque minuti più tardi è ancora Neuer il protagonista neutralizzando il rasoterra di Guerreiro. Il primo tiro in porta degli uomini di Kovac al 23′ con Coman, che però calcio debolmente, consentendo la parata. Il centrocampista francese ci prova in chiusura di primo tempo, ma la sua mira è imprecisa, anche se di poco. Al rientro in campo, il Borussia passa subito in vantaggio: bella girata al volo di Paco Alcacer e palla in fondo al sacco. Il Bayern non riesce a reagire e al 24′ arriva il raddoppio dei gialloneri con un rasoterra di Sancho, al termine di un’azione personale.