A Istanbul si assegna il primo trofeo europeo della stagione. Liverpool e Chelsea, le squadre che hanno vinto Champions League ed Europa League, si affrontano in un match che passerà alla storia come la prima finale Uefa diretta da un arbitro donna: a dirigere la sfida è infatti la francese Stephanie Frappart.

Formazioni

Liverpool (4-3-3): Adrian; Gomez, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Oxlade-Chamberlain, Mané, Salah. All: Klopp

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Kanté, Jorginho, Kovacic; Pedro, Giroud, Pulisic. All. Lampard

14′ Breve interruzione per un’invasione di campo di un tifoso.

13′ Liverpool pericoloso sulla destra: il cross del capitano Henderson viene allontanato in corner di testa da Christensen, che anticipa Mané a centro area.

11′ Primo tiro anche per il Chelsea, ma il sinistro di Pedro si spegne a lato di Adrian.

9′ Sugli sviluppi di un calcio di punizione, tiro-cross di Fabinho dall’interno dell’area di rigore: nessun problema per Kepa che blocca.

5′ Spettacolare rovesciata di Mané a centro area respinta da Christensen con un braccio. Ma per l’arbitra Frappart e il Var non è rigore.

2′ Avvio a ritmi altissimi, come di consueto quando in campo ci sono squadre inglesi.

1′ Calcio d’inizio per il Liverpool: comincia la Supercoppa europea.