Rea fa sua la Superpole Race bruciando Razgatlioglu

Tre piloti diversi sul gradino alto del podio, dopo che a contendersi il successo in tutte le gare sono stati driver di ben tre Case differenti, ovvero Kawasaki, Yamaha e Ducati. Non poteva cominciare in maniera più avvincente il Mondiale Superbike, che sul circuito australiano di Phillip Island ha mandato in scena senza dubbio uno dei Round più combattuti degli ultimi anni. Dopo il successo ottenuto sabato in Gara 1 da Toprak Razgatlioglu su Yamaha, i piloti della casa di Iwata insieme a quelli Kawasaki e Scott Redding sulla Rossa di Borgo Panigale sono rimasti i protagonisti indiscussi della seconda giornata. Ad avere la meglio nella Tissot Superpole Race è stato il cinque volte campione iridato Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10RR) che però in Gara 2 si è dovuto arrendere al suo nuovo compagno di squadra Alex Lowes, sempre competitivo per tutto il fine settimana.

Alla partenza della Superpole Race Rea, scattato dalla terza casella e desideroso di riscatto dopo la caduta di Gara 1, brucia tutti prendendo subito la testa del gruppo. Lo seguono a ruota Toprak Razgatlioglu (Yamaha YZF R1) e il poleman Tom Sykes (BMWWS1000 RR). Quarto posto per la Yamaha di Michael van der Mark, che però, nel corso del secondo giro, viene sopravanzato da Scott Redding (Ducati Panigale V4 R). Intanto Álvaro Bautista (Team HRC / Honda CBR1000RR) cade alla curva 6 e finirà la gara in ultima posizione, mentre Sykes, come già accaduto in Gara 1, perde lentamente posizioni a favore di Redding. Quest’ultimo si porta prima in terza e poi in seconda posizione minacciando da vicino Rea. Nel corso del quarto giro Redding e Rea vanno al contatto ma riescono a restare in traiettoria, insidiati da Razgatlioglu e Lowes: tutti racchiusi in meno di mezzo secondo di distacco. Segue a poca distanza il terzetto composto da Van Der Mark, Sykes e Baz. All’inizio del settimo giro Lowes infila Razgatlioglu nel tentativo di soffiargli la terza posizione ma il turco respinge l’attacco del neo acquisto Kawasaki. Al penultimo giro Razgatlioglu riesce a superare Rea, ma il campione del mondo non ci sta e poco dopo riconquista la posizione persa. Nel finale Rea, Razgtlioglu e Redding sono racchiusi in un decimo. Nell’ultimo giro il turco attacca nuovamente Rea e questa volta riesce a prendere la testa della corsa ma, ancora una volta il britannico riconquista la posizione persa alla penultima curva andando a tagliare il traguardo per primo davanti a Razgatlioglu e Redding, terzo. Quarto posto per Lowes e quinto per Michael van der Mark.

Lowes a segno in Gara 2, ancora podio per Redding con la Ducati

Un sorpasso alla curva 1 a due giri dal termine permette a Alex Lowes di vincere gara 2 del round australiano. Il pilota del Kawasaki Racing Team ha avuto la meglio sotto la bandiera a scacchi del compagno di squadra Jonathan Rea, che era stato in testa sin dall’inizio. Per Lowes è la prima vittoria con Kawasaki ed è anche il primo successo da quello ottenuto nel 2018 in gara 2 a Brno. I due sulla linea del traguardo arrivano separati solo da 37 millesimi. Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati) ha conquistato la terza posizione al termine del suo primo fine settimana in Superbike. Redding arriva a meno di un secondo e conquista il suo terzo podio in questo fine settimana, proprio come fatto da Alvaro Bautista (Team HRC) nel Round che nel 2019 lo ha visto debuttare in sella alla Ducati. Chaz Davies (ARUBA.IT Racing – Ducati) è autore di una grande rimonta che lo porta dal 15° posto in griglia al quinto finale. Bautista risale dalla 14esima casella e arriva sesto mettendo in mostra il potenziale della nuova Honda.

Ritirati Rinaldi e Caricasulo

Il cileno Maximilian Scheib (ORELAC Racing VerdNatura) conclude settimo e anche nel corso di Gara 2 fa vedere di avere lo stesso passo dei primi: arriva a meno di cinque secondi da Lowes. Il francese Loris Baz (Ten Kate Racing Yamaha) coglie un ottavo posto frutto del buon passo di inizio gara in cui è tra i migliori anche se finisce per pagare la differenza di velocità sul rettilineo conclusivo come visto in occasione del sorpasso di Rea. Nelle fasi finali esce di scena per un problema tecnico Toprak Razgatlioglu che aveva vinto gara 1, mentre Baz scivola indietro e arriva davanti a Sandro Cortese (OUTDO Kawasaki TPR) in nona posizione. Sykes (BMW) è decimo dopo essere uscito di pista al quarto giro, dietro di lui si piazzano Xavi Fores (Kawasaki Puccetti Racing), anche lui uscito ma poi rientrato, e Leon Haslam (Team HRC), 12esimo dopo esser rimasto coinvolto in un incidente con Michael Ruben Rinaldi (Team GOELEVEN) al secondo giro. L’italiano invece non arriva al traguardo, così come Federico Caricasulo costretto al ritiro dopo una scivolata alla curva 2 poco prima di metà corsa.

Ordine d’arrivo: Davies rimonta dal 15° al 5° posto

Questo l’ordine d’arrivo di gara 2 del Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2020 di Superbike disputato su 22 giri del circuito di Phillip Island, pari a 97,790 km: 1. Alex Lowes (Gbr) Kawasaki in 34’04″327 alla media di 172,205 km/h, 2. Jonathan Rea (Gbr) Kawasaki a 0″037, 3. Scott Redding (Gbr) Ducati a 0″849, 4. Michael Van der Mark (Ned) Yamaha a 1″784, 5. Chaz Davies (Gbr) Ducati a 4″278, 6. Alvaro Bautista (Esp) Honda a 4″322, 7. Maximilian Scheib (Chi) Kawasaki a 4″829, 8. Loris Baz (Fra) Yamaha a 6″172, 9. Sandro Cortese (Ger) Kawasaki a 11″057, 10. Tom Sykes (Gbr) Bmw a 17″204.

Le classifiche dopo il round d’apertura

PILOTI: 1. Alex Lowes (Gbr) 51 punti, 2. Scott Redding (Gbr) 39, 3. Toprak Razgatlioglu (Tur) 34, 4. Jonathan Rea (Gbr) 32, 5. Michael Van der Mark (Ned) 31, 6. Alvaro Bautista (Esp) 20, 7. Loris Baz (Fra) 20, 8. Chaz Davies (Gbr) 19, 9. Leon Haslam (Gbr) 17, 10. Tom Sykes (Gbr) 17.

COSTRUTTORI 1. Kawasaki 57 punti, 2. Yamaha 47, 3. Ducati 39, 4. Honda 23, 5. Bmw 17.