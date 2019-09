Superpole Race a Razgatlioglu

Per il quinto anno consecutivo Jonathan Rea è il re della Superbike. Grazie alla vittoria in gara-2 del GP di Francia sul circuito di Magny-Cours, il 32enne pilota nordirlandese ha infatti matematicamente conquistato, con due gare d’anticipo, il titolo mondiale.

La giornata odierna era nata con il successo di Toprak Razgatlioglu nella Superpole Race al termine di un’altra battaglia con lo stesso Jonathan Rea, dopo che i due ieri avevano lottato in gara-1, vinta dal 22enne della Turkish Puccetti Racing. All’avvio di gara-2 le cadute al secondo giro proprio di Razgatlioglu e di Bautista hanno spianato la strada a Rea che ha trionfato davanti a van der Marc e Lowes conquistando così la quinta corona iridata consecutiva.

Nessuno come lui

Per elencare i successi e i record di Rea ne verrebbe fuori un’enciclopedia. Proviamoci: il 32enne nordirlandese finora ha vinto 83 volte, 34 in più del suo più immediato inseguitore, Carl Fogarty. In termini di importanza per il brand Kawasaki in cinque anni con la casa costruttrice ha conquistato 68 vittorie, il 49% di successi ottenuti da Kawasaki nella sua presenza in WorldSBK. Jonathan è salito 162 volte sul podio su 274 gare a cui ha preso parte, ed è tra i primi tre piloti in questa classifica con un incredibile 59,1%. In 135 gare disputate con Kawasaki, è salito sul podio addirittura in 117 volte, l’86% del totale, un record assoluto per un pilota WorldSBK con una sola casa costruttrice. In questa stagione a Misano nella Tissot Superpole Race a Misano ha registrato il record anche di giri più veloci, superando ‘Nitro’ Noriyuki Haga. Nel prossimo appuntamento in Argentina Rea potrebbe sorpassare Sylvain Guintoli nel numero di gare consecutive andando a punti. Nel caso in cui questo accadesse, sarebbe la 200^ gara consecutiva a punti per Kawasaki. Un binomio formidabile, gli avversari (nonostante l’ottimo avvio di stagione di Bautista) sono costretti nuovamente a inchinarsi.