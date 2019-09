Bautista, rimonta vincente

Alvaro Bautista ha fatto sua gara-2 del Gran Premio di Portogallo di Superbike. Lo spagnolo della Ducati, al termine della prova corsa lungo il circuito di Portimao, ha preceduto il britannico Jonathan Rea, in sella alla sua Kawasaki, che resta saldamente al comando della classifica mondiale piloti grazie anche al precedente successo mattutino nella Superpole Race. Al terzo posto il turco Toprak Razgatlioglu (anche lui su Kawasaki).

Rea e Bautista si sono dati battaglia sin dalle prime fasi della gara. Il quattro volte campione del mondo ha fatto un’ottima partenza dalla pole position, al contrario del rivale spagnolo. Buono invece lo scatto di Razgatlioglu, veloce e subito in grado capace di prendersi il secondo posto, davanti a Leon Haslam. Alex Lowes è andato al quarto posto e il suo compagno di box Michael van der Mark in quinta posizione, davanti a Bautista. Il ducatista ha ripreso quindi l’olandese e, due giri dopo, anche Lowes. A ruota il pilota di Toledo ha continuato a spingere per raggiungere il gruppo di testa: il suo obiettivo era quello di prendere Rea e aveva ancora 15 tornate a sua disposizione. Ripresi tutti, Bautista è andato in testa tenendo il primato fino alla fine, seguito dal turco e poi da Rea. Quest’ultimo infine si è ripreso la seconda piazza: un buon risultato anche se pone fine alla striscia di 9 vittorie consecutive in Portogallo.

L’ordine d’arrivo

1. Alvaro Bautista (Esp) Ducati in 34’18″017 alla media di 160,652 km/h

2. Jonathan Rea (Gbr) Kawasaki a 00″111

3. Toprak Razgatlioglu (Tur) Kawasaki a 04″576

4. Alex Lowes (Gbr) Yamaha a 08″119

5. Leon Haslam (Gbr) Kawasaki a 08″185

6. Loris Baz (Fra) Yamaha a 11″187

7. Michael Van der Mark (Ned) Yamaha a 11″217

8. Marco Melandri (Ita) Yamaha a 16″488

9. Tom Sykes (Gbr) BMW a 17″188

10. Sandro Cortese (Ger) Yamaha a 18″352

Classifica Mondiale

1. Jonathan Rea (Gbr) 490 punti

2. Alvaro Bautista (Esp) 399

3. Alex Lowes (Gbr) 249

4. Michael Van der Mark (Ned) 244

5. Leon Haslam (Gbr) 229

6. Toprak Razgatlioglu (Tur) 223

7. Chaz Davies (Gbr) 204

8. Tom Sykes (Gbr) 183

9. Marco Melandri (Ita) 153

10. Sandro Cortese (Ger)