Toprak Razgatlioglu con laKawasaki ZX-10RR del team privato Turkish Puccetti Racing ha vinto Gara 1 del GP di Francia del Mondiale Superbike. Il turco ha ottenuto così il suo primo successo in Campionato che ha coinciso anche con la 800a gara della storia del Campionato per derivate dalla serie. Dopo essere scattato dalla sedicesima posizione in griglia, il giovane talento della casa di Akashi è riuscito a risalire la china portandosi già al terzo giro in quarta posizione, poi proprio nelle ultime curve è riuscito a sopravanzare Jonathan Rea e a tagliare il traguardo per primo davanti al quattro volte Campione del Mondo e a Tom Sykes, terzo con BMW. Sfortuna per Michael Van Der Mark che ha condotto una gara egregia fino al diciannovesimo giro quando per una scivolata è stato costretto al ritiro. In questa prima gara del fine settimana in terra francese, la quasi totalità dei piloti ha optato per i pneumatici Pirelli della gamma maggiorata, nello specifico la soluzione SC1 in 125/70 per l’anteriore e la SC0 in 200/65 per il posteriore.

Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR), arrivato a Magny-Cours con l’intento di chiudere i giochi in ottica Campionato vincendo il suo quinto titolo iridato consecutivo, ottiene, con il tempo di 1’53.955, la pole position nel corso della Superpole che si è svolta in mattinata su pista bagnata. In Gara 1 il nordirlandese parte bene ma è chiaro fin da sùbito che non avrà vita facile in questa occasione. Già nel corso del secondo giro Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team / BMW S1000 RR) riesce a superarlo sottraendogli la prima posizione e poco dopo anche Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) riesce a sopravanzarlo salvo ricedere la posizione al giro successivo. Nel corso del quarto giro Davies cade in seguito ad un contatto con Toprak Razgatlioglu (Turkish Puccetti Racing / Kawasaki ZX-10RR) che, nel frattempo, è riuscito a portarsi in quarta posizione.

Nei giri successivi Rea, Sykes e Michael Van Der Mark (Pata Yamaha WorldSBK Team / Yamaha YZF R1) danno vita ad una gara ricca di sorpassi e colpi di scena alternandosi in testa alla corsa.

L’olandese riesce a mantenere la prima posizione fino al diciassettesimo giro quando per una scivolata è costretto a cedere molte posizioni. Ne approfitta Jonathan Rea che torna in testa, seguito a ruota da Toprak Razgatlioglue da Loris Baz. Al penultimo giro Baz cede la terza posizione a Sykes mentre Razgatlioglu non sembra volersi accontentare della seconda posizione e, proprio quando tutto sembra deciso, riesce a superare Rea a poche curve dal termine andando così a tagliare il traguardo per primo e ottenendo il suo primo successo assoluto nel Mondiale Superbike.