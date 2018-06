È stata all’insegna delle sorprese gara 2 del round della Repubblica Ceca del Mondiale di Superbike. A sfrecciare per primo sotto la bandiera a scacchi, sul circuito di Brno, è stato infatti il britannico della Yamaha, Alex Lowes, alla prima vittoria in carriera, precedendo il compagno di team Michael Van der Mark. Alle spalle dell’olandese, è salito sul gradino più basso del podio Chaz Davies in sella alla Ducati.

Si è invece dovuto accontentare del 15esimo posto il suo compagno di squadra Marco Melandri, secondo sabato, che ha tagliato il traguardo ma dopo un’uscita di pista. Quindi, dopo i primi tre, ha chiuso l’Aprilia di Eugene Laverty, poi gli italiani Lorenzo Savadori (Aprilia) e Michael Ruben Rinaldi (Ducati), rispettivamente quinto e sesto.

DOPO IL RECORD DI VITTORIE CADE REA, COMUNQUE LEADER – Non ha invece concluso la gara Jonathan Rea, finito presto fuori pista, 24 ore dopo il trionfo in gara 1, il sesto stagionale e soprattutto 60esimo in carriera, un risultato che ha fatto entrare il nordirlandese nella storia della Superbike: il pilota della Kawasaki, leader iridato, è diventato quello con più successi di sempre nel campionato delle derivate di serie, migliorando il primato che apparteneva al quattro volte campione del mondo Carl Fogarty. Rea, campione in carica, a quota 270 mantiene comunque un vantaggio di 65 punti su Davies (Ducati) dopo il settimo dei tredici appuntamenti in calendario.

ORDINE D’ARRIVO

1. Alex Lowes (Gbr) Yamaha in 1’58″172

2. Michael Van dei Mark (Ned) Yamaha a 2″167

3. Chaz Davies (Gbr) Ducati a 7″649

4. Eugene Laverty (Irl) Aprilia a 9″422

5. Lorenzo Savadori (Ita) Aprilia a 9″716

6. Michael Rinaldi (Ita) Ducati a 12″967

7. Leon Camier (Gbr) Honda a 17″341

8. Xavi Fores (Esp) Ducati a 20″293

9. Toprak Razgatlioglu (Tur) Ducati a 23″613

10. Roman Ramos (Esp) Kawasaki a 24″670