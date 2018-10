Super Dzeko, Roma a valanga

(Afp)

Roma a valanga in Champions. Travolti i cechi del Viktoria Plzen per 5-0. Le tre reti di Dzeko e i gol di Under e Kluivert firmano la vittoria della Roma e concludono la settimana del riscatto giallorosso. La squadra di Di Francesco ha infatti conquistato la terza vittoria consecutiva dopo essersi rilanciata in campionato battendo, sempre all’Olimpico, prima il Frosinone e poi la Lazio nel derby. Protagonista della serata il fuoriclasse bosniaco Edin Dzeko, autore di una tripletta, la seconda della sua carriera in giallorosso. Archiviata la mini-crisi iniziale, dunque, la Roma si piazza a quota 3 nel gruppo G alla pari con il Real Madrid, clamorosamente battuto a Mosca.