Super camion dietro il crollo?

Ponte Morandi, nulla sarà tralasciato. Nemmeno la possibilità che possa essere stato un camion particolarmente pesante, poco al di sotto del limite di legge dei 462 quintali, a dare l’ultima sollecitazione al viadotto Polcevera, provocando il parziale crollo di una struttura già fortemente debilitata. Furono 43 i morti di quel terribile 14 agosto, 566 gli sfollati. “Tutte le ipotesi, anche questa, saranno vagliate dai consulenti tecnici e dai periti” dice all’Adnkronos il procuratore di Genova Francesco Cozzi. “Che possa essere stata la causa scatenante? Nulla si può escludere – conclude -. Per ora non si sa, ma i consulenti tecnici e i periti valuteranno se è fondata in fatto questa ricostruzione e, poi, tutto il resto”.