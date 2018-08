Suor Paola: Niente donne in curva? Ci andrò io

Immagine di repertorio (Fotogramma)

“E’ assurdo dire che le donne non possono andare in curva Nord. Nella prossima partita in curva ci andrò io, se non possono andare altre donne ci andrò io”. E’ il commento di suor Paola, storica tifosa della Lazio, sul caso del volantino degli ultrà biancocelesti che invitano le donne a non stare nelle prime dieci file della curva laziale all’Olimpico. “E’ una cosa che mi trova un po’ spaesata, non me l’aspetterei da nessuno e tantomeno dai miei amici Irriducibili -dice suor Paola ai microfoni del Tg Rai Lazio-. Come si fa dall’oggi al domani a dire cose del genere? Poi voglio ricordare che anni fa c’è stata tutta una campagna e si sono formati gruppi di donne tifose di tutte le squadre, sono stata io insieme ad altre persone a lanciare questa iniziativa. Oggi mi sembra una cosa assurda che si dica che le donne non possono andare in curva Nord”.