Suor Cristina sarà nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle e se pensavate di averle viste tutte fra il same-sex di Giovanni Ciacci e le coreografie recitate del novantenne Giorgio Albertazzi vi sbagliate di grosso, perché secondo quanto riportato da BlogTVItaliana la suora più famosa d’Italia (sorry, Suor Germana) ballerà con Stefano Oradei e con altre due ballerine supporter.

Insomma, una sorta di ballo di gruppo dove ovviamente Suor Cristina (che ballerà con la tonaca da suora ed il velo in testa) non si struscerà al partner, né mimerà passione. Già prevedo una valanga di…



Suor Cristina, intervistata da Famiglia Cristiana in merito al suo debutto a Ballando con le Stelle, ha dichiarato:

«Un anno fa Milly Carlucci ha espresso alla madre superiora, suor Giovanna Fiorile, il desiderio di avermi in trasmissione per al pubblico di Raiuno un messaggio di fede positivo, gioioso, fuori dagli schemi. Suor Giovanna è rimasta spiazzata dalla richiesta, poi ci siamo prese tutte insieme un periodo di riflessione prima di dire sì. Ci siamo fidate di Milly che ha bussato alla nostra porta invitandoci ad uscire. E’ una roba folle, lo so, però il Signore mi ha messo nei guai e sarà lui a togliermi. Conosco un po’ la samba da quando sono stata in Brasile per il noviziato. Poi ho ballato in Sister Act e basta. Ma dove sta scritto che una suora deve stare solo in convento? Le critiche so che arriveranno, mi sto preparando spiritualmente».