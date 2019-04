Suor Cristina è una P.R. di Dio e come confessato ad Alessio Poeta fra le pagine del settimanale Chi, ha accettato di partecipare a Ballando con le Stelle con un unico scopo: avvicinare più persone possibili a “lui”.

“Se ballo per vincere? No, il mio solo obiettivo è avvicinare più gente possibile a Lui. […] ero convinta che l’arte non potesse andar d’accordo con il mondo religioso, ma sbagliavo. Lui non chiede di chiuderci in noi, ma di portare amore. Una fetta di clero fa fatica a comprendermi, altri hanno capito il mio impegno”.