“Gioca Suso? E io suono il clacson“. E’ la bizzarra quanto rumorosa protesta lanciata su twitter da un tifoso del Milan che non sembra apprezzare, si fa per dire, le prestazioni del giocatore spagnolo. L’insolita iniziativa è stata lanciata ieri sera in occasione di Milan-Lecce a San Siro, partita d’esordio per Stefano Pioli sulla panchina rossonera, finita 2-2. Anche il nuovo tecnico ha schierato Suso nella formazione titolare. Da qui, la ribellione del tifoso che su twitter ha postato una serie di video di lui in mezzo al traffico con la mano fissa sul clacson. “Volevo dire all’Ac Milan che io, dato che non so più cosa fare, per protesta fino a che vedrò in campo Suso farò così: andrò in giro suonando il clacson perennemente, finché non vedo più Suso in campo”, spiega il tifoso nel primo video ‘promozionale’ nel quale invita il popolo rossonero “a questa forma di protesta”. E ancora, nei filmati successivi sempre accompagnati dalla rumorosa ‘colonna sonora’: “Non so scherzando, io sto proseguendo così e lo farò ininterrottamente. Il discorso è semplice: se volete tornare a dormire, togliete Suso”. “Questa è una forma di protesta tutto sommato civile che si rende necessaria. Io ho preso l’impegno e proseguo, non me ne frega niente. Non credete che a me porti qualche vantaggio, probabilmente se mi fermano mi portano in caserma e dovrò spiegare all’appuntato che ho preso un impegno”. “Se voi continuerete a schierare Suso dovrete spiegare alle autorità cosa c…sta succedendo in questo Paese, perché tutti vanno in giro suonando”. La protesta non si è fermata lì e stamattina è arrivato un nuovo video: “Buongiorno amici, buongiorno Milan, avanti tutta la settimana”, afferma il tifoso anti-Suso, rigorosamente ‘armato’ di clacson.

