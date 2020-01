OGNI anno, in Italia, si registrano oltree di questi 1700 costringono a un ricovero in ospedale. Tuttavia, una buona preparazione atletica, prudenza e buon senso aiutano a evitare il peggio per chi pianifica una vacanza tra sci, snowboard, pattinaggio sul ghiaccio, slittini e ciaspolate. Secondo il Sistema Nazionale di Sorveglianza sugli Incidenti in Montagna, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti sulla neve coinvolgono più gli uomini (55%) che le donne (45%) e nel 50% dei casi accadono entro i 30 anni di età.

Nel 33% dei casi l’intervento di soccorso sulle piste è effettuato in seguito a distorsioni. Seguono contusioni (26%), fratture (14%), ferite (9%) e lussazioni (8%). “Questi traumi possono richiedere anche un intervento chirurgico. Se lo sci sollecita in modo particolare le articolazioni e, tra queste, soprattutto quelle degli arti inferiori – sottolinea Francesco Falez, presidente della Società italiana di Ortopedia e traumatologia (Siot) – lo snowboard espone a maggior rischio gli arti superiori, soprattutto spalla, mano e polso”. Ben il 65% degli infortuni avviene in condizioni di buona visibilità, quindi non imputabile a maltempo, ma sono causati da perdita di controllo.

In occasione dell’avvio della stagione sciistica, questo il vademecum per proteggersi dai rischi:

1. Buona preparazione fisica: alcuni mesi prima delle vacanze in montagna è buona regola dedicarsi a un allenamento mirato.

2. Mai sottovalutare dolori e fastidi: sono campanelli d’allarme che possono alterare il controllo sul movimento.

3. Riscaldamento: ricordarsi dello stretching per le articolazioni prima delle discese.

4. Prudenza: comprendere i propri limiti, mai esagerare, fermandosi se necessario.

5. Meteo: valutare attentamente le condizioni meteorologiche, visibilità e caratteristiche della neve.

6. Velocità: deve essere adeguata alla preparazione tecnica e fisica, alle condizioni del tempo e delle piste.

7. Regole: rispettare la segnaletica sulle piste, effettuando soste e sorpassi solo dove consentito.

8. Pasti: non appesantirsi a pranzo e non saltare mai la prima colazione.

9. Procedere in compagnia: per poter avere aiuto in caso di necessità.

10. Casco: è efficace nel ridurre il rischio di trauma cranico, va usato da adulti e bambini.