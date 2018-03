Sul web i quaderni dei bambini di tutto il mondo

I bambini delle campagne americane dei primi del Novecento li usavano come diari, per raccontare le giornate passate a raccogliere il grano. Sulle quelle pagine durante la guerra, a Milano, si scriveva dei bombardamenti sulla città: facevano paura sì, ma erano anche un’occasione per stare a casa e saltare le lezioni. I quaderni di scuola raccontano, meglio di tanti documenti ufficiali, la storia di ciascun Paese. Dal 2004 l’associazione Quaderni aperti ne ha raccolti oltre 1.400, provenienti da 27 nazioni diverse e che coprono un secolo e mezzo di storia, e oggi vuole creare un archivio digitale consultabile ovunque.



Dal 1870 a oggi, dall’Australia all’Africa. Si chiamerà Exercise Books Archive e sarà il primo archivio digitale di quaderni di scuola di tutto il mondo. Più di un migliaio quelli italiani: il più vecchio è datato 1870, appena nove anni dopo l’Unità d’Italia. Oltre 400 arrivano dall’estero: dall’Argentina al Ghana, dall’Australia al Pakistan, passando per Bielorussia, Giappone, Slovenia. Copertine tutte diverse, che raccontano la moda e i gusti del tempo. Ma soprattutto un patrimonio di temi scolastici con cui guardare al passato attraverso gli occhi dei bambini. «Il nostro scopo è poter andare a fondo nei contenuti, creare dei ponti attraverso culture e generazioni partendo da quella base comune a tutti che è l’infanzia», spiega Thomas Pololi, fondatore di Quaderni Aperti.



Si comincia con un blog

Il mondo raccontato dai bambini. Il percorso di raccolta è nato alla fine del 2003, come blog personale. All’inizio l’attenzione era concentrata sulla scrittura infantile, calligrafia chiara e linguaggio immediato, e i quaderni si fermavano agli anni Ottanta. Poi il salto all’indietro, fino alla fine dell’Ottocento, e l’idea di arricchire la collezione con gli scritti dei bambini stranieri. «Ogni quaderno è un mondo a sé» continua Thomas. «Quello che colpisce è l’unicità di ogni singola vita, difficile da incasellare in un preciso momento storico come ce lo immaginiamo noi, già precostituito. Il bambino vive in un mondo tutto suo: quando c’è la guerra non si parla sempre di guerra e persino i bombardamenti su Milano nei temi dei bambini diventano un momento per rimanere a casa e saltare la scuola. Anche agli avvenimenti tragici si mescola sempre il candore dei più piccoli».

La mostra e il crowfunding

La raccolta fondi per arricchire l’archivio. Negli ultimi quindici anni l’associazione ha analizzato i testi, incrociato i racconti con i momenti storici, realizzato una mostra delle oltre 30 mila pagine raccolte. Ora questo archivio ha bisogno di essere catalogato e digitalizzato. Per riuscirci, Quaderni Aperti ha lanciato una campagna di crowdfunding attraverso la piattaforma Produzioni dal basso. L’obiettivo è raccogliere 15 mila euro necessari alla trascrizione dei testi, alla digitalizzazione di tutti i quaderni e alla traduzione in inglese di alcuni contenuti selezionati. Verrà anche creato un sito per l’archivio e saranno coperte le spese di spedizione per chi, da altri Paesi, vorrà contribuire inviando i propri quaderni. I donatori riceveranno, come ricompense speciali, oggetti artigianali, prodotti in serie limitata. Si va dalla sacca-zaino al poster che raccoglie un secolo di copertine, dalle lezioni di storia del Novecento alla compilation dei dieci temi più divertenti della collezione. «Anche l’archivio, come i quaderni da cui prendiamo il nome, sarà aperto», assicura Thomas. «Vogliamo facilitare la consultazione e la nascita di percorsi che coinvolgano i bambini di oggi in giro per il mondo. È proprio questa l’idea: creare sempre più ponti tra persone di cultura, lingua e provenienza diverse».