I Queen + Adam Lambert hanno partecipato alla raccolta fondi di Fire Fight Australia e – in questa occasione – hanno messo in scena il set completo del Live Aid 1985.

Nel 1985, Freddie Mercury e i suoi colleghi hanno fatto clamore in tutto il mondo mettendo in piedi un set di 22 minuti che includeva brani classici come Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You e We Are the Champions.

“Per la prima volta nella sua storia, i Queen, accompagnati dal cantante Adam Lambert, stasera eseguiranno l’iconico set Live Aid del 1985 della band“, aveva dichiarato il gruppo in una comunicato prima dello spettacolo.

“Il set di sei canzoni è ampiamente considerato come una delle più grandi esibizioni dal vivo di tutti i tempi!“.

Queen e Adam Lambert: in Australia il set del Live Aid 1985

“Questo è il dolore dell’Australia ma è un problema dell’umanità“, aveva detto il chitarrista Brian May riguardo il coinvolgimento della band nello show. “Il mio cuore si è spezzato vedendo la difficile situazione degli animali“.

Il batterista Roger Taylor ha aggiunto:

“Ciò non sembra essere solo il problema dell’Australia, ma un problema di cambiamento climatico che colpisce tutto il mondo. Siamo qui in questo momento e tutto ciò che possiamo fare è aiutare a trovare in Australia un modo per recuperare è il minimo che possiamo fare come musicisti. Siamo tutti nei guai“.

Ecco il video della performance australiana:

Live Aid 1985, l’esibizione dei Queen un mix di ‘buonsenso’

L’anno scorso, il direttore musicale e tastierista dei Queen, Spike Edney, ha affermato che l’idea di inserire un miscuglio di grandi successi nello spettacolo Live Aid a tempo stretto era stata “buonsenso“, aggiungendo:

“È solo col senno di poi che tutto sembra essere così grande, importante e iconico. A quel tempo, eravamo in forma e pronti a suonare“.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/queenbert.rocks

