“Ricordo una periferia di spine, fatta di violenza e sopraffazione. Una Roma lontana dalle cupole barocche, trafitta da emarginazioni e assenze. Alla fermata dell’autobus venivo picchiato per il mio essere diverso. Per i miei capelli decolorati. Per gli orecchini che portavo. Era difficile frequentare la felicità e la sofferenza era sinonimo di debolezza…”. Chi scrive queste parole non è l’ennesimo rapper capitolino o uno studente di un liceo di periferia, ma uno degli stilisti più potenti del momento, un creativo che il mondo ci invidia: Alessandro Michele. L’uomo cardine del fenomeno Gucci scrive in esclusiva per Weekend, nel numero in edicola gratuitamente venerdì 31 maggio.Quello di Alessandro Michele non è un articolo sulla sua nuova collezione presentata ai Musei Capitolini (non era mai successo prima che si sfilasse in quelle sale) e nemmeno il racconto del progetto di recupero della Rupe Tarpea, luogo simbolo dell’Urbe, da parte del brand. È invece un esercizio di libera espressione, un discorso forte, violento, struggente, nel quale Michele ripercorre gioie e dolori della sua giovinezza nella Capitale, ma svela anche come questa città caotica nutra il suo genio creativo. Insomma: se oggi abbiamo la moda barocca e fuori registro di Gucci, riferimento estetico del nostro tempo, è anche merito di Roma.Il Weekend di Repubblica prosegue con i suggerimenti per lo shopping ma anche per l’attività fisica: sono ben diciotto milioni gli italiani appassionati di fitness, e a loro dedichiamo un’anticipazione su sei tipi di allenamenti “su misura” lanciati in questi giorni al RiminiWellness, la più grande kermesse internazionale dedicata al fitness e al benessere. Dal JungleUp, che imitando i movimenti delle scimmie ci aiuta a riscoprire l’istinto motorio e a tornare in forma, al Vinyasa detox, nuova pratica yoga che mira alla purificazione profonda del corpo e della mente, ciascuno potrà trovare l’allenamento più adatto.Ricordando però che il benessere passa non solo dallo sport ma anche dal cibo. In questo numero Weekend vi racconta la storia dei capperi Torindino coltivati da Maurizia De Lorenzo, gli unici su oltre cento varietà al mondo ad avere otto petali. E come questi “boccioli” saporiti esaltino i piatti della chef stellata Martina Caruso. Un altro chef, Cristiano Tomei, ci svela invece la sua ricetta per trasformare i pomodori ripieni di riso in un piatto gourmet. Infine, se avete voglia di scoprire nuovi orizzonti, vi invitiamo a visitare in 48 ore una Bruxelles fuori dai luoghi comuni. Un percorso dedicato agli amanti della buona cucina, con soste dal macellaio-star Dierendonck, all’Atelier delle patatine dello chef Herman o da Pistolet Original per addentare il panino più celebre della città.

Ma per scoprire tutti gli altri appuntamenti di questa settimana, vi aspettiamo come sempre in edicola con Repubblica.