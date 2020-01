Sui monopattini il ministero prepara la retromarcia: torna la sperimentazione

MILANO – Sulla circolazione dei monopattini il governo si prepara a innestare la retromarcia. Nel decreto Milleproproghe “verrà presentato un emendamento, per poi andare a definire una regola più chiara sul tema della micromobilità”, superando così l’emendamento inserito nella Legge di Bilancio 2019 che equipara i monopattini alle biciclette, spiega il sottosegretario al ministero dei Trasporti, Roberto Traversi, in occasione della presentazione del ‘Focus 2R’ sulle due ruote di Confindustria Ancma. L’emendamento sui monopattini dell’ultima manovra “ha scardinato quanto di buono aveva fatto Toninelli ed è stato un passo indietro”, sostiene Traversi. Si torna quindi al cosiddetto decreto Toninelli del giugno 2019 mantenendo “la logica della sperimentazione per poi condividere gli esiti” di questa sperimentazione con tutti i soggetti interessati, come i Comuni e l’Ancma (Associazione nazionale del settore delle 2 ruote).

“Spero che vengano smentite dai fatti – scrive sui social il senatore di Italia Viva – Eugenio Comincini. le voci secondo le quali il Ministero dei Trasporti stia lavorando ad un emendamento da presentare al decreto milleproroghe che annullerebbe l’equiparazione monopattini-biciclette entrata in vigore ad inizio anno grazie ad un emendamento, a mia firma, alla legge di bilancio: un emendamento che aveva finalmente fatto chiarezza. Se le voci fossero confermate, il Mit equiparerebbe alle biciclette i soli monopattini prevalentemente elettrici con potenza massima di 0,50 Kw e una velocità non superiore a 25 Km/h, che potrebbero circolare solo sulle aree pedonali, sui percorsi ciclopedonali, sulle piste ciclabili e sulle strade urbane dove è in vigore un limite massimo di velocità di 30 km/h”. “In poche parole il Mit, oltre a decidere per una clamorosa retromarcia che schiaccerebbe le attese di cittadini e investitori, darebbe un vero e proprio schiaffo al Parlamento, rigettando una decisione chiara e netta assunta dal potere legislativo solo poche settimane fa. Mi auguro che la Ministra De Micheli smentisca nei fatti queste voci, anche perché troverebbe il fermo argine dei Parlamentari di Italia Viva e dei colleghi che hanno ritenuto e ritengono quel provvedimento un importante passo avanti che porta il nostro Paese ai livelli di Nazioni che, sulla mobilità sostenibile e la micromobilità in particolare, sono tra le più avanzate”, conclude Comincini.







