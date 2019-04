“In questi anni non ho mai incontrato padri, madri. nonni, parenti che si siano lamentati perché c’era scritto genitori sui documenti dei bambini al posto di padre e madre”.

Antonio Decaro, presidente dell’Anci, l’associazione nazionale che riunisce ottomila comuni, interviene dopo che il decreto ministeriale voluto da Salvini ha riportato sui prestampati delle carte di identità valide per l’espratrio i termini padre e madre. Gettando nel panico e moltiplicando le proteste delle coppie gay e delle Famiglie Arcobaleno, spaventate all’idea di essere cancellate dai documenti di figli, riconosciuti anche dalle sentenze dei tribunali. Decaro parla come president Anci, dopo che nei giorni scorsi la sindaca di Torino Chiara Appendino ha annunciato che iscriverà tutti i genitori sui documenti dei figli, dichiarandosi contraria alla svolta voluta dal governo di cui il suo partito fa parte.

Cosa pensa della modifica?

“Noi sindaci siamo abituati ad amministrare, a tenere insieme le nostre comunità. Non abbiamo l’ambizione di scrivere le leggi. Noi cerchiamo di riconoscere il diritto di tutte le persone che abbiano l’onore di servire: i cittadini. Io da sindaco di Bari provo a dare risposte ai problemi di chi ci vive e questa formulazione non me ne da la possibilità e non è nell’interesse del bambino”.

Il comune puo cambiare la dicitura padre e madre?

“No, è un obbligo, il modulo arriva gia modificato”.

E allora cosa farete?

“Ogni comune potrà decidere come vuole ma credo che compileremo i due campi previsti mettendoci i nomi dei due genitori presi dai documenti all’anagrafe . L’ufficiale deve rispettare il certificato e le sentenze”. Come quelle che riconoscono due uomini o due donne come genitori di un bambino.

Quindi avremo Laura padre di Edoardo?

“Sì, noi compileremo i due campi previsti dal decreto non curandoci del sesso dei genitori ma trascrivendo i certificati dell’anagrafe. Anche perché la legge suìlla podestà genitoriale non è stata cambiata, e a quella ci si rifà per i documenti dei ragazzi sotto i 18 anni”.

