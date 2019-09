Piccole imprese del Sud crescono: per gli spinoff universitari, le pmi innovative e le startup innovative si aprono le porte dell’open innovation, della crescita e dell’accesso alla finanza. Dal 1° ottobre parte Spin (Scaleup program Invitalia Network), il programma promosso dal ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del Pon Imprese e competitività 2014-2020, e gestito da Invitalia in partnership con Elite, London Stock Exchange Group. Tre gli obiettivi: favorire l’incontro fra le scaleup innovative del Mezzogiorno con le piccole medie e grandi imprese nazionali e internazionali; facilitare i processi di open innovation e accedere a nuove forme di finanza alternativa per la crescita.

