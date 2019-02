Jonas Brothers, Sucker: il nuovo singolo dopo la reunion dei fratelli.

Dopo una serie di indizi, adesso è arrivata l’ufficialità: i Jonas Brothers sono tornati insieme. Il gruppo formato dai fratelli Kevin, Joe e Nick ha rivoluzionato la propria vita sui social e ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo il 1° marzo 2019, il cui titolo è Sucker.

Un sogno per tutti i fan della band che, dopo lo scioglimento dell’ormai lontano 2013, non avevano mai rinunciato all’idea di rivedere insieme il trio famoso per aver partecipato a serie televisive e film della Disney come Camp Rock e Hannah Montana.

La reunion dei Jonas Brothers

I primi indizi di quella che si è poi rivelata una vera reunion sono arrivati negli scorsi giorni attraverso i social media, quando i tre fratelli hanno cambiato la foto profilo e di copertina degli account del gruppo, sostituendola con una nera.

Poco dopo, il feed del loro account ufficiale su Instagram è stato cancellato totalmente, come anche gli utenti seguiti, diventati tre (Nick, Joe e Kevin). Un comportamento analogo si è ripetuto sugli account YouTube e Twitter, e infine anche sul sito ufficiale.

Quindi, la pubblicazione dei primi due post, una foto insieme con la copertina del singolo Sucker e un video con cui hanno confermato il loro ritorno insieme:

Jonas Brothers: dallo scioglimento a Sucker

In attesa di poter ascoltare il loro nuovo singolo, è bene fare ordine sugli ultimi anni dei tre fratelli Jonas. L’annuncio del loro scioglimento risale al lontano 30 ottobre 2013.

Da allora Nick e Joe si sono impegnati nelle rispettive carriere soliste (Joe anche come leader dei DNCE), ottenendo però un successo molto più contenuto rispetto al periodo insieme.

Difatti, più che per la musica i fratelli Jonas erano tornati alla ribalta per il gossip. In particolare Nick e Joe avevano fatto chiacchierare il mondo intero negli scorsi mesi, il primo per il matrimonio con l’attrice indiana Priyanka Chopra, il secondo per la relazione con la star di Game of Thrones Sophie Turner.

Ma nelle ultime settimane il Sun aveva riportato in esclusiva la notizia di movimenti segreti tra i tre fratelli per un ritorno ingrande stile. Ritorno che si è concretizzato proprio in queste ore. E allora… bentornati Jonas!

Fonte foto: https://www.facebook.com/nickjonas/photos

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/nickjonas/photos