Cari terrestri, la ragazza con la pistola è tornata. Midori Tateno che esattamente 20 anni fa puntava la sua arma presentando “Microchip Emozionale” al mondo oggi, di nuovo in copertina, si guarda intorno. Nasce così “Microchip Temporale”, dalla rilettura di un passato che ritorna presente, con la complicità di musicisti, cantanti, band, rapper che hanno per la maggior parte la stessa età dei Subsonica nel 1999. Sono 14 i nomi che abbiamo scelto, per stima, per curiosità, per amicizia o perché nella loro musica riconosciamo quei segni. L’album uscirà il 22 novembre e venerdì 1 novembre sarà anticipato da un brano che darà dopo anni una voce femminile ad “Aurora”. La nuova versione di “Aurora Sogna” è stata infatti realizzata con i fantastici Coma Cose e i loro sodali Mamakass. La tracklist completa di “Microchip Temporale”: 1. BUNCIA 2019 2. SONDE – @WILLIEPEYOTE 3. COLPO DI PISTOLA – @ROBERTDENITRO 4. AURORA SOGNA – @COMA_COSE & @MAMAKASS_MUSIC 5. LASCIATI – @ELISATOFFOLI 6. TUTTI I MIEI SBAGLI – @MOTTASONOIO 7. LIBERI TUTTI – @LOSTATOSOCIALE 8. STRADE – @COEZOFFICIAL 9. DISCO LABIRINTO – @COSMO_MARCOJB 10. IL MIO D.J. – @ACHILLEIDOL 11. IL CIELO SU TORINO – @THEREALENSI 12. ALBE MECCANICHE – @FASTANIMALSANDSLOWKIDS 13. DEPRE – @MYSS.KETA 14. PERFEZIONE – @THETRUEGEMITAIZ #MicrochipTemporale #MicrochipEmozionale @SonyMusicItaly