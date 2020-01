Brunori Sas ha firmato la colonna sonora del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Odio l’estate, in uscita il 30 gennaio 2020.

La pellicola, diretta da Massimo Venier, è in uscita il 30 gennaio in molti cinema italiani. Al suo interno ci saranno musiche scritte da Dario Brunori, prodotte da Picicca e curate da Taketo Gohara.

Brunori Sas: sua la colonna sonora di Odio l’estate

Il nuovo lavoro firmato da Brunori Sas presenterà al suo interno un brano inedito, Bum Bum Bum, ma anche La verità e un pezzo estratto dall’album Cip!, La canzone che hai scritto tu.

Si tratta di un impegno che Dario ha portato a termine con grande entusiasmo, visto che, come ha ammesso in un comunicato stampa, prova un grande affetto per Aldo, Giovanni e Giacomo.

Brunori Sas parla di Aldo, Giovanni e Giacomo

Il cantautore ha dichiarato, riguardo al trio comico più famoso d’Italia: “Sono molto legato a loro, soprattutto perché mi ricordano i momenti di ilarità con mio padre, la visione dei loro sketch accompagnava grandi risate“.

Importante anche il legame con il regista Massimo Venier, che lo ha avoluto perché molto legato a un suo pezzo, La verità. “Mi ha subito detto che sarebbe stato un film con molta musica“, ha proseguito Dario, “e quando ho letto la sceneggiatura ho subito immaginato un mondo musicale ispirato al folk americano“.

Ricordiamo che il cantautore di A casa tutto bene sarà protagonista del suo primo tour nei palasport in questo inverno. Appuntamenti dal vivo in cui potrebbe presentare anche l’inedito della colonna sonora di Odio l’estate.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/brunorisaspage

