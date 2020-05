Eurovision Song Contest: il meglio delle ultime quattro finali sarà trasmesso in televisione sul canale Rai Premium.

L’appuntamento con Europe! Shine a Light si avvicina, e la Rai ha deciso di riscaldare l’atmosfera trasmettendo il meglio delle ultime quattro finali dell’Eurovision Song Contest.

Come ormai sappiamo, infatti, in questo 2020 l’ESC non avrà luogo a causa del Coronavirus, ma sarà sostituito da uno show a distanza senza gara per dare spazio agli artisti e alle canzoni che si erano qualificate per l’edizione di Rotterdam. Ma questo non vuol dire che l’attesa debba essere da meno.

Così, la Rai ha scelto di rinfrescarci la memoria con i migliori momenti degli ultimi quattro appuntamenti con l’Eurofestival.

Eurovision Song Contest: il meglio delle ultime quattro finali su Rai Premium

Il primo appuntamento è quello di domenica 10 maggio alle ore 23.30 su Rai Premium, canale 25 del digitale terrestro. Nell’occasione verrà riproposta la finale del 2016 a Stoccolma, che ha visto l’Italia ben rappresentata da Francesca Michielin con la sua No Degree of Separation, versione per metà in inglese del singolo sanremese Nessun grado di separazione.

L’11 maggio alle 22.50 toccherà invece all’edizione di Kiev del 2017, in cui l’Italia ha fatto un figurone con Francesco Gabbani e la sua scatenatissima Occidentali’s Karma.

Il 14 maggio alle 23.55 appuntamento con l’edizione 2018, memorabile kermesse tenuta a Lisbona. In quel caso per l’Italia erano presenti Ermal Meta e Fabrizio Moro, con l’inno pacifista Non mi avete fatto bene.

Ultimo, ma non ultimo, l’appuntamento del 15 maggio alle 23.35 conil meglio della finale dell’ESC di Tel Aviv, che ha visto come dominatore assoluto il nostro Mahmood con Soldi. Solo per una manciata di voti l’artista di origini egiziane non è riuscito a riportare la vittoria in Italia dopo quasi tre decenni.



Europe! Shine a Light

L’appuntamento con lo show che sostituisce l’Eurofestival di Rotterdam è per il 16 maggio alle ore 20.35, in diretta su Rai1, Radio2 e Rai Play.

Alla manifestazione a distanza parteciperà anche il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Diodato con la sua splendida Fai rumore.

