Dopo aver conquistato le platee musicali, fatto ballare una 83enne sul palco di Sanremo, pubblicato romanzi ma anche graphic novel, i 5 ‘regaz’ bolognesi della scena elettropop si lanciano alla conquista dell’etere. Domenica 6 ottobre parte ‘Lo Stato Sociale Show’, con cui Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi, Alberto Guidetti, Enrico Roberto e Francesco Draicchio, andranno in onda tutte le domeniche, alle 16, su Rai Radio2 ma prossimamente anche su RaiPlay. “Le persone, tendenzialmente, fanno scelte comode. Poi ci sono gli artisti e gli scemi. Gli artisti e gli scemi fanno scelte scomode, i primi per vocazione, i secondi perché non sono abbastanza furbi. Noi siamo Lo Stato Sociale e siamo ufficialmente un collettivo di artisti scemi“, scherzano i componenti della band.

