Su NOW TV vince il made in Italy. La collezione (il ‘mood’) più vista in assoluto negli ultimi mesi è stata infatti ‘Orgoglio italiano’, che raccoglie una selezione dei contenuti italiani disponibili sul servizio in streaming di Sky. Da il Traditore, Martin Eden, Mio Fratello rincorre i dinosauri, 5 è il numero perfetto o Il primo re, tutti titoli protagonisti e vincitori dell’ultima edizione dei David di Donatello, ad altre pellicole di successo come L’immortale e Figli, dalle Serie TV più amate come 1992, 1993, 1994, Gomorra e Diavoli, l’ultimo successo targato Sky Original, fino ad arrivare a E poi c’è Cattelan o Alessandro Borghese – 4 Ristoranti.

