Beyoncé e Netflix insieme per un documentario dal titolo Homecoming, dedicato alla sua performance al Coachella 2018.

Beyoncé arriva su Netflix. La celebre popstar ha collaborato con il colosso dello streaming online per un nuovo progetto, un docu-film presentato con un alone di mistero da Netflix, e che si chiamerà Homecoming. Lo ha annunciato lo stesso account ufficiale della piattaforma sui social network.

Ma di cosa parla questa nuova emozionante pellicola, direttamente collegata al Coachella 2018, evento musicale che ha visto Beyoncé protagonista? Scopriamolo insieme.

Beyoncé su Netflix con il Coachella

Questo il post pubblicato su Instagram dall’account ufficiale di Netflix, senza alcuna didascalia a fornire informazioni ulteriori:

Netflix ha provato a far crescere l’hype mantenendo un certo mistero sull’argomento trattato da questo documentario, ma alcuni elementi forniscono più di un’indicazione. Homecoming è infatti anche il fondo di sostegno creato dalla popstar per gli studenti afroamericani più meritevoli, che vengono premiati con borse di studio da 25mila dollari.

Il colore giallo della tagline si ricollega invece al colore della felpa che Beyoncé ha sfoggiato lo scorso anno al Coachella. Un evento storico, che ha visto per la prima volta una donna afro-americana come main eventer del tabellone.

E proprio di quella esibizione potrebbe parlare il documentario. Una storia unica per ripercorrere l’arrivo della popstar su uno dei palchi più importanti del mondo, con un approfondimento sulla genesi di questo entusiasmante show e il significato del trionfale spettacolo offerto da Beyoncé. Uno spettacolo che ha avuto un lascito profondo nella storia della musica e della società americana.

Beyoncé

Beyoncé, Homecoming: il trailer

Tra musica, spettacolo e tanto approfondimento socio-politico sulla situazione delle comunità afroamericane nei college americani, Homecoming è assoltamente da non perdere per tutti i fan dell’ex Destiny’s Child, ma anche per tutti coloro che amano la cultura statunitense. L’appuntamento da segnare con il circoletto rosso sul calendario è 17 aprile.

Di seguito il trailer ufficiale di Homecoming: A Film By Beyoncé: