“Sono 35 anni che lavoro con amore, dedizione e onestà. Per la prima volta, con l’emergenza Covid, mi sono trovata di fronte a una realtà completamente nuova. Ho accettato di mantenere un orario lungo ed impegnativo per venire incontro alle difficoltà del quartiere. Ho accettato di lavorare di più, faticando il doppio e guadagnando la metà. Ho accettato telefonate ed email continue, ricette da stampare, farmaci da consegnare personalmente ai clienti. Ma ora non accetto più questa folle storia delle mascherine. Sono davvero disperata…”. Maria Donata Bartoleschi è la titolare dell’antica farmacia Savignoni di via dei Serpenti, nel centro storico di Roma. Ha deciso di denunciare lo scandalo delle mascherine perché la misura è colma.

