Achille Lauro, il nuovo brano per il Festival di Sanremo potrebbe chiamarsi Il giorno del giudizio: ecco gli indizi sui social.

Achille Lauro sarà protagonista per il secondo anno consecutivo sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2020. Dopo aver sconvolto il pubblico in sala e aver stupito gli scettici a casa nel 2019 con la celebre Rolls Royce, Lauro è pronto ad alzare l’asticella. Anche quest’anno la sua performance potrebbe essere una delle più audaci.

Sui social, in attesa di poter ufficializzare il titolo del proprio, l’ex trapper ha voluto svelare ai fan alcune anticipazioni. E a quanto pare c’entra San Francesco…

Achille Lauro: indizi sulla canzone del Festival di Sanremo

Il cantante romano ha pubblicato su Instagram un messaggio che sembrerebbe collegarsi alla sua partecipazione al Festival. Ha infatti iniziato la caption con le parole: Sanremo 20.20 / Il giorno del giudizio. Sarà questo il titolo del brano?

Ecco il suo messaggio: “Viveva ad Assisi, nella valle spoletana, un uomo di nome Francesco. Dai genitori ricevette fin dalla infanzia una cattiva educazione, ispirata alle vanità del mondo. Sciupò miseramente il tempo, dall’infanzia fin quasi al suo venticinquesimo anno. Anzi, precedendo in queste vanità tutti i suoi coetanei, si era fatto promotore di mali e di stoltezze, fino a quando Dio, nella sua bontà, posò il suo sguardo su di lui perché non perisse del tutto. La mano del Signore si posò su di lui e la destra dell’Altissimo lo trasformò, perché, per suo mezzo, i peccatori ritrovassero la speranza di rivivere alla grazia, e restasse per tutti un esempio di conversione a Dio“.

Questo il post con un’immagine di San Francesco:

Achille Lauro: 1990

Dopo aver strabiliato tutti a Sanremo 2019 con Rolls Royce, estratto dall’album 1969, Lauro ha abbandonato sul finire dell’anno le sonorità pop rock, senza però tornare alla trap.

Ha invece deciso di sperimentare con la musica dance anni Novanta, con risultati ancora una volta intriganti nel brano 1990, title track di quello che dovrebbe essere il suo nuovo album. Sarà anche il brano sanremese un pezzo elettronico? Lo scopriremo tra poche settimane.



