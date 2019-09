Lindsay Lohan, Xanax: il nuovo singolo della bad girls americana, a distanza oltre un decennio.

Lindsay Lohan è tornata alla musica. L’attrice e cantante americana, una delle teen idol dei primi anni Duemila insieme a Britney Spears, ha lanciato il suo nuovo singolo: Xanax.

La stessa bad girl aveva già anticipato questa uscita attraverso una serie di video pubblicati sul suo account ufficiale su Instagram. Una notizia splendida per tutti i fan che l’hanno adorata a inizio millennio!

Lindsay Lohan, Xanax: il nuovo singolo

Per dare la lieta notizia a tutti i suoi follower (oltre 7 milioni su Instagram) l’artista aveava utilizzato dei breve video in cui mostrava quella che era sembrata a tutti una coreografia.

Nei video era già presente in sottofondo un breve estratto della canzone, che aveva subito attirato l’attenzione di tutti i fan, impazziti dalla gioia.

Pezzo ovviamente pop dance, con un arrangiamento però moderno e piacevole, potrebbe nuovamente conquistare le classifiche di tutto il mondo. Per il momento ha però attirato pochi curiosi, di certo tutti i fan dell’artista. Che possa esserci un exploit al momento sembra dunque difficile.

Andiamo ad ascoltare insieme questo nuovo brano di Lindsay attraverso l’audio ufficiale:

Lindsay Lohan: i primi album

All’apice della sua carriera da teen Idol, Lindsay ha conquistato anche il mondo della musica grazie a due soli album capaci di ottenere un disco di platino e un disco d’oro. Stiamo parlando di Speak e A Little More Personal (Raw), per un totale di oltre 1 milione e mezzo di copie solo negli Stati Uniti.

Dopo l’iniziale successo, la Lohan si è però allontanata dal mondo della music. Il suo ultimo singolo da solista risale infatti al 2008: Bossy.

La sua ultima apparizione ufficiale era stata però come ospite nel brano Dancephobia dei Duran Duran del 2015. Prima di questo grande e attesissimo ritorno.

