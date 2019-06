Salmo, nuovo album: il post su Instagram del rapper sardo che sembra annunciare l’arrivo di un nuovo disco.

A un anno di distanza dall’amatissimo Playlist, Salmo sembrerebbe già pronto a lanciare un nuovo album. Il rapper sardo ha spiazzato tutti con un annuncio a sorpresa, come suo solito, pubblicando su Instagram un post semplicissimo, con la sola scritta ‘nuovo album’, rossa su sfondo bianco, accompagnata da una mano che saluta nella caption.

Che sia davvero in arrivo una nuova uscita o si tratta di un bluff del rapper di Olbia, magari pronto a stupirci con un nuovo colpo ad effetto?

Salmo, nuovo album: su Instagram l’annuncio del rapper

Per ora Maurizio Pisciottu, questo il vero nome di Salmo, non ci ha fornito altri dettagli. Tuttavia, il suo post ha già fatto il pieno di like e commenti su Instagram, tra gente che si chiede cosa stia per arrivare, chi lo prende in giro (con commenti del tipo ‘nuovo divano’) e chi azzarda ipotesi, come un nuovo mixtape della serie Machete.

In attesa di delucidazioni, ecco il post che ha scatenato l’entusiasmo nel mondo della musica hip hop italiana:

L’estate di Salmo

Ricordiamo che in questa lunga estate italiana Salmo sarà impegnato con una serie di estive per promuovere ancora Playlist. Un disco che, tra l’altro, ormai non necessita più di alcuna promozione, essendo permanentemente in top ten nella classifica di vendite da oltre un anno.

Salmo

Un chiaro segnale di quanto sia pesante il suo nome ormai non solo nella scena rap italiana, ma in generale nel mondo della musica mainstream del nostro paese.

E allora non resta che pazientare in attesa di ulteriori informazioni, per capire davvero cosa ci stia riservando il rapper di Cabriolet. E per cercare di ammazzare il tempo, ci ascoltiamo ancora una volta proprio il suo duetto con Sfera Ebbasta: