Il debutto da cantante della ‘iena’ Nadia Toffa: ecco Diamante briciola.

Nadia Toffa è pronta al debutto da cantante. La conduttrice de Le Iene ha scritto una canzone e ha deciso di interpretarla. Si intitola Diamante briciola e potrebbe lanciare una nuova carriera per la presentatrice nativa di Brescia, che già negli scorsi anni ha iniziato una fortunata vita da scrittrice, raccontando anche la sua storia e la sua lotta contro il tumore scoperto sul finire del 2017.

Ecco gli estratti del brano pubblicati da Nadia Toffa sul suo account Instagram ufficiale.

Nadia Toffa, Diamante briciola

La notizia del suo debutto da cantante è stato dato dalla stessa Nadia su Instagram: “Buongiorno amici cari! Ho scritto una canzone che si intitola Diamante briciola e ho deciso di interpretarla io. Eccone un assaggio! Se vi piace vi do subito un’altra pillola. Fatemi sapere cosa ne pensate! Siete i primi a sentirla, perché siete sempre con me. Aspetto il vostro parere“.

Ovviamente il brano, un pezzo pop con arrangiamento funkeggiante nella strofa, è piaciuto tantissimo ai suoi fan, che hanno voluto ascoltarne subito altri due spezzoni. Ecco il primo video pubblicato su Instagram da Nadia Toffa:

Questo il secondo spezzone:

Infine, ecco la terza pillola pubblicata dalla ‘iena’:

Nadia Toffa cantante

La ‘iena’ più amata d’Italia come sempre si è dimostrata vitale ed energica, un esempio da seguire per tutti. Dopo aver combattuto strenuamente per riprendersi quella vita che è la cosa più importante per ognuno di noi, ha deciso di non porsi limiti e gettarsi in ogni avventura con l’entusiasmo necessario per affrontarla.

Ecco da cosa nasce anche questa nuova carriera da cantante. D’altronde, se la canzone è sua perché farla interpretare ad altri? Le emozioni da lei riversate in quel testo nessun altro avrebbe potuto farle vivere alla sua maniera. E allora non resta che augurarle buona fortuna!

