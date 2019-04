Figlia di un commesso della Prefettura della casa pontificia, Emanuela Orlandi, aveva quindici anni quando è scomparsa a Roma il 22 giugno 1983. Frequentava il secondo anno del liceo scientifico presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, la sua sparizione fu inizialmente considerata un allontanamento da casa di una comune adolescente. A 35 anni di distanza il caso ancora rimane tutto da chiarire. E solo ora il Vaticano ha autorizzato l’apertura delle indagini.

La fascetta sulla fronte, i capelli lunghi, il sorriso. E’ il volto di Emanuela come appariva sui manifesti appesi per le strade all’indomani della scomparsa. La 15enne viveva in Vaticano con i genitori e i quattro fratelli. In una delle rare foto dell’adolescente circolate sui media dopo la sua scomparsa, si vede mentre suona il flauto traverso con gli occhi fissi sullo spartito davanti a lei. Emanuela amava la musica. Suonava anche il pianoforte, studiava solfeggio e canto corale.

Fonte