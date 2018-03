Stupro studentesse Usa: chiuse indagini su due carabinieri

Offerte in primo piano >> eBay <<

Immagine d’archivio (FOTOGRAMMA)

Sono stati notificati ieri pomeriggio ai carabinieri Marco Camuffo e Pietro Costa gli avvisi di conclusione indagini da parte della Procura di Firenze nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta violenza sessuale nei confronti di due studentesse statunitensi.

I fatti contestati sono avvenuti a Firenze nella notte tra il 6 e il 7 settembre del 2017 in un palazzo di borgo Santi Apostoli dove le ragazze condividevano con altre coetanee un appartamento in affitto. I due militari sono indagati con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di Camuffo e Costa è stato firmato dal procuratore capo Giuseppe Creazzo e dal sostituto procuratore Ornella Galeotti.

DISCOTECA – Secondo quanto denunciato dalle due studentesse e confermato poi in sede di incidente probatorio, i due carabinieri, che le avevano incontrate in una discoteca vicino a piazzale Michelangelo, le accompagnarono a casa con l’auto di servizio e arrivati in borgo Santi Apostoli entrarono nel palazzo e, approfittando dello stato di ubriachezza delle due giovani, fecero sesso con loro.

I RAPPORTI – I due militari, interrogati dal pm Galeotti, hanno ammesso di aver avuto un rapporto sessuale con le studentesse ma hanno sempre sostenuto che le ragazze fossero consenzienti e hanno escluso la violenza.

IL PM – Adesso i due carabinieri potranno chiedere di essere interrogati dal pm che poi deciderà se chiedere il rinvio a giudizio. I due carabinieri sono stati sospesi dal servizio.